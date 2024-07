Diamo voce ai Sanniti, libero confronto sulla storia del Sannio

Con il patrocinio del Comune di Sepino e dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, le associazioni territoriali del Sannio appenninico organizzano la III edizione della manifestazione culturale “Diamo voce ai Sanniti – #Saipins2024”.

L’appuntamento rappresenta un momento di «libero confronto sia per il mondo accademico che per la qualificata platea degli studiosi, peraltro in stretta armonia con la passione coltivata per il Sannio dai numerosi appassionati. – spiegano i promotori della giornata di approfondimento – Tant’è che le popolazioni dell’Appennino rappresentarono, per l’Italia preromana, il contraltare morale alla logica dominante del potere centrale».

«In effetti, il cuore identitario del Sannio Pentro fu costretto a difendere, con mirate e sincere alleanze, sia il modello policentrico, sia l’indole libertaria delle genti italiche. – aggiungono dalll’associazione culturale Togo Bozzi – Quanto innanzi appare essere, anche alla luce dei recenti studi comparativi svoltisi in alcune istituzioni universitarie europee, il testamento valoriale dei padri sanniti».