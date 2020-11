Dichiarato lo stato di emergenza idrica nel Vastese: via alle captazioni dal Trigno

La Giunta regionale d’Abruzzo ha dichiarato lo stato di emergenza idrica nell’area del Vastese dell’Ambito Chetino a causa della «grave carenza idrico potabile nel comprensorio» ed ha contestualmente autorizzato l’Ente regionale del servizio idrico, fino alla data del 31 dicembre 2020, a prelevare dal fiume Trigno, mediante la traversa in località Pietrafracida nel comune di Lentella (CH), la portata di 85 l/s di acqua grezza, da convogliare presso l’impianto di potabilizzazione che si trova nel comune di San Salvo (CH). Autorizzato inoltre l’ARAP, fino alla data del 31 dicembre 2020, di prelevare dal fiume Trigno, mediante la traversa in località Pietrafracida nel comune di Lentella (CH), la portata di 90 l/s di acqua grezza, per l’approvvigionamento idrico industriale dell’agglomerato industriale di San Salvo.

