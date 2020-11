Didattica a distanza, 64 tablet per l’istituto di Castiglione Messer Marino

La multinazionale Amazon ha donato mille tablet a supporto della didattica a distanza da destinare agli studenti delle aree interne italiane. A seguito di tale disponibilità, il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, con il coordinamento dell’Agenzia per la Coesione territoriale, ha individuato tra le aree SNAI a cui destinare l’assegnazione dei tablet l’Area interna del “Basso Sangro-Trigno” in ragione della significativa azione relativa all’istruzione.



L’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino è risultato destinatario di n. 64 tablet che saranno assegnati, in comodato d’uso,

agli alunni delle classi V e delle classi I della scuola secondaria di I grado. Le ulteriori necessità utili a coprire tutti gli alunni delle due classi saranno assegnate, in collaborazione con il coordinamento dell’Area Interna, dal parco tecnologico specifico della Strategia SNAI dell’istituto.

Il giorno 5 novembre, alle ore 10, presso i locali della palestra dell’Istituto Comprensivo di Castiglione Messer Marino si terrà, nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2, una breve cerimonia di consegna dei tablet all’istituto, alla presenza dei sindaci dei Comuni delle Aree interne afferenti.



«I tablet saranno successivamente assegnati in comodato d’uso agli alunni. Sarà cura dei Responsabili di plesso, di concerto con il DSGA, far sottoscrivere ai genitori il relativo contratto di comodato e stabilire con il Collaboratore del Dirigente, Gabriele di Paolo, il calendario della

consegna agli alunni. – spiega la preside Anna Paolella – I sindaci dei Comuni interessati sono invitati a presenziare alla cerimonia di consegna e a comunicare la propria partecipazione, ai fini organizzativi, al seguente indirizzo email chic816009@istruzione.it entro il giorno 4 novembre».