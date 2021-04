Dieci positivi a Carunchio: scuole chiuse e scattano i tamponi tra alunni e maestre

«Il dipartimenti di prevenzione della Asl mi ha confermato la positività al COVID-19 di altre 6 persone residenti nel nostro Comune. In totale i soggetti positivi salgono a n. 10. Con decreto sindacale è stata disposta la chiusura delle scuole per ogni ordine e grado. Nel pomeriggio di oggi verrà effettuato un considerevole numero di tamponi. Siamo in una situazione di incertezza e nessuno si deve sentire escluso da eventuali contagi, è importante rispettare scrupolosamente le indicazioni di riferimento e le norme previste, si invita di limitare il più possibile assembramenti, e gli spostamenti solo per lo stretto necessario».

Lo comunica il sindaco di Carunchio, Gianfranco D’Isabella.