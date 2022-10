Digital health assistant, presentazione del corso ad Agnone. L’assessore Sciullo: «Le opportunità si costruiscono»

«Le opportunità si costruiscono». E’ il lapidario commento dell’assessore comunale alle politiche sociali di Agnone, Enrica Sciullo, in relazione all’evento formativo che sarà ospitato in città nei prossimi giorni. Per domani, infatti, il Comune di Agnone ha organizzato un incontro presso Palazzo Bonanni, dalle ore 10, con i promotori del corso in Digital Health Assistant (DHA), «per fornire tutte le informazioni richieste a coloro che vorranno partecipare».

Il corso in Digital Health Assistant (DHA) ha l’obiettivo di formare un tecnico con approfondite competenze nei settori della chimica, delle biotecnologie, della farmaceutica, del biomedicale e dei dispositivi medici, dei materiali innovativi e delle tecnologie ICT applicate al settore. In linea con la costante evoluzione tecnologica dell’area delle nuove tecnologie della vita, prevedono lo sviluppo di conoscenze sulle tecnologie “Industria 4.0” contestualizzate al settore di riferimento.

«Quest’anno l’ITS Academy D.E.Mo.S del Molise promuove due percorsi, uno nell’ambito chimico-meccatronico che vede come principale azienda partner Polimeres, nuovo centro di ricerca inaugurato da poco a Pozzilli che opera nella trasformazione dei polimeri della plastica; l’altro corso in ambito biomedicale in collaborazione con Neuromed. – spiega il sindaco Daniele Saia – Inoltre, il diploma ITS rilasciato dal MIUR dà accesso all’abilitazione quale insegnante tecnico pratico nelle scuole secondarie di secondo grado oltre a rilasciare certificazioni. Entrambi i corsi si svolgeranno per la maggior parte delle ore a Pozzilli e sono totalmente gratuiti per i residenti nella regione Molise». Le iscrizioni ad entrambi i corsi, riservati a chi è in possesso di diploma di istruzione secondaria o diploma professionale integrato con un’annualità di percorsi IFTS, scadono il 17 ottobre 2022.