Digital recruiting, tecniche e criteri di selezione del personale

Attualmente la società in cui viviamo viaggia sul mare magnum del web, e il termine “digitale” sembra essere utilizzato sempre più di frequente. Al contempo, anche le aziende cavalcano quest’onda, non solo in termini di servizi offerti ai clienti, come nel caso degli e-commerce, ma anche come reclutamento dei dipendenti e dei collaboratori. E allora non deve stupire che lo stesso recruiting delle nuove risorse diventa sempre più spesso digitale, muovendosi tramite canali e tecniche molto diversi rispetto al recente passato. Vediamo di approfondire questo tema.

Tutto ciò che c’è da sapere sul digital recruiting

Come anticipato poco sopra, per digital recruiting s’intende un pacchetto di tecniche e di strumenti che gli HR oggi utilizzano per reclutare nuovo personale. Si fa ad esempio riferimento alle piattaforme dove vengono pubblicati gli annunci di lavoro, o all’utilizzo costante dei social network, ormai divenuti una risorsa fondamentale per la selezione di nuovi dipendenti. Va da sé che chi esercita la professione di digital recruiter, deve ovviamente possedere delle competenze specifiche, e dunque conoscere a menadito il funzionamento di tali strumenti. Strumenti che diventano sempre più protagonisti della rete: un mondo complesso, fatto di meccanismi articolati.

Un bravo digital recruiter, poi, deve essere in grado di studiare i possibili profili utili per l’azienda, approfondendo ogni figura, come sempre tramite la ricerca di informazioni. Le strategie di digital recruiting da attuare sono numerose: non esiste, infatti, solo il social media recruiting, ma anche altri canali ottimi per trovare nuove risorse valide per l’azienda. Basti ad esempio pensare all’advertising, che fa comunque parte dei social, ma che rappresenta un mondo completamente diverso. Infine, è opportuno aumentare la brand awareness dell’azienda per attirare con facilità le migliori risorse libere sul mercato.

Come affrontare un colloquio di lavoro con successo

Dall’altro lato della barricata, si trovano migliaia di persone che cercano di entrare in contatto con le aziende, al fine di farsi scegliere. Bisogna dunque essere bravi nel farsi trovare durante le fasi di digital recruiting, ma, in seguito al contatto, è fondamentale armarsi per farsi scegliere al posto dei competitor. Qui conta moltissimo la stesura di un curriculum professionale, valido e completo, che sappia rispondere alle esigenze delle aziende. In tal senso, si consiglia di studiare alcuni esempi di cv online reperibili presso le piattaforme specializzate, ottime risorse da prendere come modello di riferimento. In questo modo sarà possibile preparare un curriculum perfetto per ogni situazione, evitando gli errori che di solito vengono commessi con maggior frequenza, e che potrebbero compromettere l’andamento del colloquio.

Un altro consiglio è il seguente: è sempre opportuno informarsi sull’azienda e su ciò che fa, per potersi presentare al colloquio con molte più informazioni e spunti utili per fare colpo.

Inoltre, non bisogna dimenticare aspetti importanti come la puntualità, l’attenzione al look e la sincerità.