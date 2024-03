Dispersi nei boschi di Carovilli mentre cercano funghi, due anziani tratti in salvo dai Carabinieri forestali

Due anziani, sui settantacinque anni di età, residenti nella provincia di Campobasso, si sono persi all’interno del bosco in località “Selva di Castiglione”, sul territorio comunale di Carovilli, mentre erano intenti, questa mattina, a cercare e raccogliere funghi. Impossibilitati a trovare il sentiero per tornare indietro verso la loro autovettura e in preda al panico hanno chiamato il 112.

I due anziani scortati dal maresciallo Gavoto, comandante Forestale di Carovilli

L’operatore della centrale operativa dei Carabinieri ha immediatamente attivato le ricerche, anche in ragione dell’età avanzata dei dispersi e del previsto peggioramento delle condizioni meteo sull’Alto Molise. Oltre all’equipaggio del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agnone sono entrate in azione due pattuglie dei Carabinieri forestali, da Capracotta e dalla stessa Carovilli, insieme ai Vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Isernia.

Dopo qualche ora dall’avvio delle ricerche i Carabinieri forestali, grazie alla approfondita conoscenza del territorio e di quei boschi in particolare, hanno rintracciato i due cercatori di funghi e li hanno tratti in salvo, conducendoli al di fuori della fitta e impervia area boschiva.