Dissesto idrogeologico e viabilità, lavori per 6 milioni di euro. L’annuncio dell’assessore Gennarelli

Circa 6 milioni di euro per sanare movimenti franosi, migliorare l’assetto idrogeologico del territorio e la viabilità. L’annuncio porta la firma dell’assessore al Bilancio del Comune di Agnone, Amalia Gennarelli durante l’ultimo consiglio comunale. I lavori interesseranno in particolare la frana in contrada ‘Zarlenga – Vallone del Cerro’ che prevede un investimento totale di 3,5 milioni di euro con le opere che saranno suddivise in tre lotti. Ed ancora, altri 2.050.000 euro andranno a sistemare la frana in località ‘Bosco Capareccia e Guastra’. Non da meno i 225.000 euro che finanzieranno il completamento della strada ‘Civitelle-Vastogirardi-Collevucci’. Infine, nell’ambito del progetto ‘Interreg Smart’, fondi pari a 52.998,10 euro, sono destinati alla mobilità sostenibile nelle aree rurali. “Nei prossimi mesi indiremo le gare pubbliche e assegnaremo i lavori alle ditte vincitrici”, ha commentato la Gennarelli.