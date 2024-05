Divieto di accesso ai locali pubblici e guida in stato di ebbrezza, quattro denunciati nel Chietino

Controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Ortona. I carabinieri della compagnia di Ortona hanno denunciato in stato di libertà alle procure della Repubblica di Lanciano e Vasto quattro persone per evasione, inottemperanza del divieto di accesso ai locali pubblici e guida in stato di ebbrezza.

Nel corso dell’ultima settimana caratterizzata dai ponti tra il 25 Aprile ed il Primo Maggio, sono stati attuati controlli straordinari in particolare alle marine di Casalbordino e Fossacesia dove gli stabilimenti balneari, con la riapertura estiva, hanno organizzato eventi musicali che hanno richiamato l’afflusso di una moltitudine di giovani, dando inizio al fenomeno della movida estiva.

Andando nell’ordine, a Casalbordino marina, nel corso di un controllo di un locale, i carabinieri della locale stazione hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vasto per evasione dalla detenzione domiciliare e violazione del divieto di accesso ai locali pubblici della provincia (cd. Daspo Willy) emesso dal questore di Chieti un 36enne ed un 37enne entrambi residenti a Casalbordino.

A Fossacesia marina, al termine della serata musicale del Primo Maggio, i carabinieri hanno attuato accurati controlli delle autovetture in uscita dal lungomare. Due conducenti, un 39enne ed un 31enne di Atessa e Lanciano, sono risultati con un tasso alcolemico del doppio e del triplo più alto rispetto ai limiti di legge. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Lanciano per guida in stato di ebbrezza mentre la patente di guida gli è stata ritirata.