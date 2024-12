Dolci natalizi, il panettone alla mela zitella di Gerri Labbate tra i migliori d’Italia

Il panettone alla mela zitella, realizzato dal maestro pasticciere Gerri Labbate di Agnone, conquista un posto d’onore alla sesta edizione di Panettone Maximo, l’evento nazionale dedicato al panettone artigianale, svoltosi il primo dicembre scorso al Salone delle Fontane, nel cuore dell’Eur a Roma. La creazione, che celebra l’antica cultivar biologica della mela zitella, tipica dell’alto Molise, rappresenta un simbolo di connubio tra tradizione e innovazione. Il panettone di Labbate spicca per la capacità di reinterpretare il dolce natalizio per eccellenza, aggiungendo un tocco di unicità con un ingrediente del territorio, che richiama le radici e la cultura agroalimentare locale.

Il mercato del panettone artigianale vive un’evoluzione significativa, grazie alla creatività dei pasticcieri e all’attenzione verso ingredienti locali. Proposte come quella di Gerri Labbate, insieme a varianti innovative come il panettone al caramello salato di Gioia del Colle (Bari) o l’impasto al cioccolato con mango e papaya semicanditi prodotto a Roma, dimostrano come il dolce tradizionale sia diventato un vero terreno di sperimentazione gourmet. A Panettone Maximo, sono emerse numerose declinazioni per il Natale 2024: dal panettone fragolina e cioccolato realizzato nella Capitale a quello alla pesca, menta e mango della pasticceria Konig Café di Campobasso. Immancabili, ovviamente, le versioni classiche, simbolo delle regioni settentrionali, che continuano a rappresentare un baluardo della tradizione dolciaria italiana.

Secondo un’indagine di Deliveroo, condotta con SWG, il panettone si conferma il dolce preferito degli italiani per le feste natalizie, superando di poco il pandoro (45% contro 44%). La ricerca sottolinea come il panettone venga condiviso principalmente in famiglia (66%), con il partner (30%) o offerto come omaggio alle persone care (25%), spesso accompagnato da un sentimento nostalgico legato alle festività. Il panettone di Gerri non è solo un dolce: è un ambasciatore dell’alto Molise, della sua storia e delle sue eccellenze. La mela zitella, antica varietà che incarna il legame tra natura e cultura, conferisce al prodotto un carattere unico, capace di conquistare i palati più esigenti e di rappresentare con orgoglio la tradizione molisana.

Con un prezzo medio che parte dai 35-40 euro, il panettone artigianale si conferma un prodotto di nicchia, ma capace di regalare un’esperienza autentica e memorabile, soprattutto quando arricchito dalla maestria e dalla passione di artigiani come Labbate. In un panorama in cui il dolce natalizio italiano per eccellenza evolve e si reinventa ogni anno, il panettone alla mela zitella brilla come un esempio di eccellenza artigianale, pronto a conquistare non solo i consumatori, ma anche il cuore di chi ama le tradizioni reinterpretate con sapienza e creatività.