Don Alberto Conti ricevuto da Papa Francesco

Il direttore della Caritas diocesana di Trivento e parroco di Castelguidone, don Alberto Conti, è stato ricevuto ieri dal Pontefice in Vaticano. Ne dà notizia il giornalista Tarcisio Tarquini che sui social scrive: «Ieri sera mi è giunto, inaspettato, un dono che mi ha confuso e commosso. Un messaggio personale di Papa Francesco che, usando il frontespizio di una copia del libro intervista con don Alberto Conti, il mio amico direttore della Caritas di Trivento, che ho curato due anni fa, ha scritto di Suo pugno: “Al sig. Tarcisio Tarquini, con il mio ringraziamento per tutto quello che fa. Francesco. 15-9-2020”.

Don Alberto, che ha avuto nel pomeriggio di ieri un colloquio con il Papa di oltre un’ora, gli ha presentato, infatti, lasciandogliene un esemplare, “Come in cielo così in terra”, il volume che racconta i trenta anni della Caritas da lui diretta e i venticinque anni della scuola di politica, intitolata a Paolo Borsellino, nata nel solco di questa esperienza. – continua Tarquini – E gli ha parlato, con una prova di amicizia straordinaria, della mia collaborazione ai tanti progetti di “resistenza” culturale, economica, sociale per la sua terra, la sua gente e per i poveri di ogni contrada del mondo, di cui egli stesso – don Alberto – è stato ed è infaticabile ed entusiasta ideatore e protagonista. Il Papa ha così posato per un attimo il suo sguardo sulle nostre opere modeste e imperfette, sulle nostre piccole azioni, e le ha ricompensate con una misura incommensurabilmente più grande. Con gratitudine, caro Papa Francesco».