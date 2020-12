Don Martino: «Dializzati del “Caracciolo” in quarantena»

Dializzati del “Caracciolo” in quarantena cautelare. A darne notizia il parroco di Belmonte del Sannio, don Francesco Martino, nella sua qualità di paziente del reparto Dialisi dell’ospedale di Agnone. «Siccome nel nostro centro dialisi vi sono ancora situazioni da approfondire in merito al Covid, vi comunico che il sottoscritto insieme a tutti i suoi colleghi di dialisi è in quarantena precauzionale, in attesa di fare sabato 19 dicembre il tampone molecolare».

Solo nei giorni scorsi il parroco aveva avuto un altro intoppo professionale legato al Covid. Probabilmente a causa di un contatto con un positivo era stato costretto a mettersi in quarantena, o meglio in isolamento precauzionale fiduciario. Per questo motivo il sacerdote aveva annunciato lo stop alle funzioni religiose e anche ai sacramenti, funerali compresi. Poi il tampone e l’esito negativo avevano messo fine all’isolamento e restituito alla piccola comunità parrocchiale di Belmonte messa e sacramenti. Ora un ulteriore stop, perché, come dichiara lo stesso don Martino, «vi sono ancora situazioni da approfondire in merito al Covid nel reparto Dialisi».

«Purtroppo l’esito arriverà, salvo miracoli, solo lunedì 21 dicembre. – continua il sacerdote, sin dall’inizio della pandemia sempre molto attento alla stretta osservanza delle misure anticontagio – Questo significa che domenica 20 non posso uscire per la celebrazione delle messe nelle parrocchie. Comunico che il sottoscritto, dal 10 dicembre, ogni giorno si sottopone al tampone antigenico rapido, che in tutti i casi, compreso stamane è stato negativo. Si prega cortesemente di non disturbare il centro Dialisi e i suoi dipendenti per chiedere informazioni sul sottoscritto, come successo la scorsa settimana, con grande fastidio per gli operatori, ma rivolgersi direttamente al sottoscritto».

Mascherine, guanti, visiera protettiva e tampone rapido tutti i santi giorni, don Francesco Martino non fa certo economia di dispositivi di sicurezza e prevenzione. Nonostante queste misure stringenti, tuttavia, qualcosa non è andato liscio come auspicato e dunque scatta un altro isolamento, insieme agli altri pazienti della Dialisi. «Comunque, – rassicura don Francesco Martino – domenica alle ore 11 celebrerò la messa, per chi volesse seguirla, in diretta streaming sul mio profilo Facebook. Per la comunione, chi vuole può rivolgersi al ministro straordinario Alfonsina Di Ciocco che è autorizzata a distribuirla in chiesa o portarla in casa secondo le richieste dei fedeli».