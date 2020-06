Don Sacco lascia la parrocchia di Castelverrino, il saluto del vescovo Palumbo

Tutti i sacerdoti della forania di Agnone sono chiamati, nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, alle ore 18, a celebrare insieme al vescovo di Trivento, monsignor Claudio Palumbo, i vespri nella chiesa dei Santi Simone e Giuda in Castelverrino, in occasione del saluto per cessazione del servizio pastorale di don Leonardo Sacco. Il sacerdote dal prossimo primo luglio lascerà la comunità parrocchiale. Analoga celebrazione sarà tenuta sempre oggi, alle ore 18, presso la chiesa di Santa Maria Assunta in Pieteabbondante con i sacerdoti della forania di Carovilli.

In seguito alla cessazione del servizio di don Leonardo Sacco, è stato nominato ad interim quale legale rappresentante delle parrocchie di Pietrabbondante e Castelverrino don Gino D’Ovidio, direttore dell’istituto sostentamento clero, mentre eserciteranno il ministero pastorale a Pietrabbondante don Mauro Di Domenica e a Castelverrino i padri caracciolini.