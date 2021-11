Dottore in Ingegneria elettrica, confetti rossi per Marco Mastronardi

Dottore in Ingegneria elettrica con 110 e lode con menzione informale. Il brillante risultato è stato raggiunto questa mattina all’Università degli Studi di Cassino (Dipartimento dell’Ingegneria elettrica e dell’Informazione ‘Maurizio Scarano’) da Marco Mastronardi di Agnone. La tesi discussa: “The Slow Control system for the neutron Veto of XENONnt at LNGs”. Relatore il chiarissimo professor Fabrizio Marignetti. A Marco Mastronardi gli auguri più sentiti per un cammino professionale ricco di soddisfazioni giungono dai genitori, dalla sorella, dai familiari e amici tutti. L’Eco online partecipa con affetto alle congratulazioni. Ad majora.

