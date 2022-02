Droga ed evasione, 51enne del Chietino in manette

Deve scontare un anno di reclusione per evasione, arrestato 51enne. I carabinieri della stazione di Fossacesia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di un operaio 51enne di Mozzagrogna con alle spalle diversi precedenti penali. L’uomo deve scontare un anno di reclusione per evasione quando era sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti. È stato accompagnato presso la sua abitazione di Mozzagrogna dove dovrà scontare la pena.

