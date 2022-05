Due a zero e i ragazzi della juniores dell’Olympia conquistano la finale

I ragazzi della juniores regionale dell’Olympia Agnonese di mister Di Rosa conquistano meritatamente la finale battendo sul campo di Mirabello i pari età della polisportiva della Juvenes di Campobasso con un netto risultato di 2-0.

«Partita giocata ad alto livello dai ragazzi dell’Olympia, per determinazione e senso tattico. – commentano dalla società – Squadra ben messa in campo da mister Di Rosa che subito va in vantaggio con il solito Scorza e raddoppia con un eurogol di Sabelli: un tiro da fuori area preciso che si infila direttamente sotto l’incrocio. «Grande soddisfazione in casa Olympia per aver raggiunto le doppie finali con la prima squadra e la juniores» affermano i due responsabili Sica e Sabelli che hanno sempre creduto nel progetto di ripresa di tutto il calcio agnonese. La finale si disputerà contro con i cugini della San Leucio sul campo neutro. «Noi auspichiamo che si giochi sul campo di Vastogirardi» chiudono dalla società di Agnone.