Due nuovi casi positivi al Covid, Agnone a quota diciassette

Dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile arrivano gli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria Covid-19.

Sono due i nuovi casi positivi al Covid19 comunicati in via ufficiale dagli uffici dell’Asrem. Sale dunque a diciassette il numero delle persone contagiate in questo momento ad Agnone.

«Si raccomanda a tutti di osservare scrupolosamente le prescrizioni previste per legge in particolar modo il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, il distanziamento sociale e di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità. – raccomandano dal Municipio – Il rispetto delle regole di prevenzione rimane l’unica arma per fronteggiare al meglio il diffondersi dell’epidemia e per uscirne fuori quanto prima».