Due spinelli in tasca e a casa spuntano 350 grammi di marijuana: arrestato

Continuano i controlli della Guardia di Finanza sul territorio provinciale del Chietino per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri della Tenenza di Ortona, nell’ambito dei servizi posti in essere per la prevenzione ed il contenimento del rischio da contagio COVID-19, hanno sequestrato 350 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 505 euro in contanti.

In particolare, nel corso degli ordinari controlli su strada, è stato ispezionato un soggetto, al quale sono stati trovati due spinelli di marijuana. A seguito di successiva perquisizione domiciliare è stato rinvenuto il restante quantitativo di stupefacente, oltre a due bilancini di precisione e 505 euro in contanti. Tali indizi hanno indotto i finanzieri ad escludere le circostanze dell’uso personale ed a ritenere la condotta come presunta attività di spaccio.



Pertanto, veniva informata la Procura della Repubblica di Chieti che disponeva gli arresti domiciliari del soggetto. Il risultato di servizio conferma la costante presenza del Corpo sul territorio della Provincia, in perfetta sinergia con le altre Forze di Polizia e in piena aderenza alle direttive emanate dal Prefetto.