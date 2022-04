Eccellenza, il Termoli espugna il ‘Civitelle’ di Agnone e ipoteca la serie D

Con un gol di Vincenzo Visconti sul finire di primo tempo, il Termoli si aggiudica il big match del ‘Civitelle’ e ipoteca la promozione nel campionato di serie D. A tre giornate dalla conclusione del torneo, infatti, solo la matematica tiene ancora accese le residue speranze dell’Isernia, distanziata dai giallorossi di sei lunghezze. La sconfitta maturata nel pomeriggio davanti una buona cornice di pubblico, fa scivolare l’Olympia in quarta posizione superata anche dal Campodipietra vittorioso sulla Cliternina. All’undici di Michele D’Ambrosio non è bastato un primo tempo tutto cuore per sbloccare una partita dal grande equilibrio. Il gol vittoria degli adriatici è arrivato a pochi minuti dal termine dei primi 45 minuti con una mischia in area risolta da Visconti.

Festa giallorossa negli spogliatoi del ‘Civitelle’

La rete del vantaggio termolese ha di fatto tagliato le gambe agli altomolisani, nella ripresa incapaci di imbastire una vera e propria reazione. Sul gong finale i padroni di casa hanno reclamato per un fallo di mano in area di un difensore ospite, ma il signor Amadei di Terni ha sorvolato. La sfida è termina tra il tripudio dei circa 100 supporters arrivati da Termoli che a squarciagola hanno cantato la “capolista se ne va”. Onore al team adriatico che sul campo ha dimostrato di meritare il ritorno in quarta serie, ormai divenuto una formalità. Per l’Agnonese resta in piedi la lotteria dei play-off. Intanto domenica si viaggia alla volta di Isernia.

Tutti i risultati della 27esima giornata: Altilia Samnium – Guglionesi 0-5; Bojano – Isernia 1-4; Campobasso 1919 – Venafro 0-1; Castel di Sangro-Gambatesa 0-1; Cliternina – Campodipietra 4-5; Agnonese – Termoli 0-1; Pietramontecorvino-Ururi 3-1; Sesto Campano – Volturnia 8-1.

La nuova classifica: Termoli (-1) 72, Isernia 66, Campodipietra 63, Agnonese 61, Venafro 52, Sesto Campano 47, Guglionesi 41, Pietramontecorvino 38, Ururi 37, Bojano 32, Gambatesa 31, Campobasso 1919 25, Cliternina 22, Castel di Sangro 19, Volturnia 15, Altilia (-2) 1.