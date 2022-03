Eccellenza, l’Agnone a Ururi per riprendere la marcia verso la vetta. D’Ambrosio: “Non molliamo”

Riprendere il cammino bruscamente interrotto domenica scorsa con la sconfitta subita dal Pietramontecorvino. L’Olympia Agnonese di scena ad Ururi contro un avversario temibile soprattutto tra le mura amiche dove hnno raccolto 8 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio. I granata, a meno tre lunghezze dalla vetta occupata dal Termoli – impegnati al ‘Cannarsa’ con il Sesto Campano – devono rinunciare al centravanti Marco D’Aguanno uscito malconcio dal confronto con i pugliesi.

Marco D’Aguanno, out a Ururi

In compenso il tecnico Michele D’Ambrosio, che in settimana ha lanciato chiari messaggi per lo sprint finale, “non molleremo di un centimetro”, recupera il difensore Stefano Mancino, grande assente domenica al ‘Civitelle’. Inutile rimarcare come il match in basso Molise oltre a rievocare ricordi passati, rappresenta la classica prova del nove per i ragazzi del presidente Mario Russo che ancora una volta invita i tifosi a seguire la squadra. L’arbitro dell’incontro tra Aurora Ururi e Agnonese è il signor Giacomo Ravara della sezione di Valdarno, domenica scorsa impegnato in un pirotecnico 3-3 di Palazzolo – Siracusa (Eccellenza siciliana). I due assistenti Luigi Bonavita della sezione di Termoli e Christian Colaneri di Isernia.

Tutte le gare di oggi: Aurora Ururi – Agnonese; Termoli – Sesto Campano; Pietramotecorvino – Cliternina; Gambatesa – Volturnia; Guglionesi – Bojano.

Le gare disputate ieri: Campodipietra – Castel di Sangro 3-2; Isernia – Campobasso 1919 4-1; Venafro – Altilia 17-0