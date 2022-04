Eccellenza: l’Olympia affonda a Campodipietra e ora pensa ai play-off

Con la sconfitta a Campodipietra, l’Olympia Agnonese dice definitivamente addio alla rincorsa al Termoli che oggi con una prevedibile vittoria sul Bojano si porterà a + 8 dagli altomolisani. A quattro giornate dalla conclusione della stagione, agli uomini di Michele D’Ambrosio non resta che concentrarsi sui play off nel tentativo di “salvare” il secondo posto messo a rischio da Isernia e Campodipietra che, complice i tre punti di ieri, è tornato ad insidiare i granata. Insomma, nulla da fare nell’anticipo della 26esima giornata con il match caratterizzato dal forte vento e una partenza a razzo dei padroni di casa che passano con un gol dell’ex Campobasso, Fazio. Il raddoppio ad inizio ripresa porta la firma di D’Elia, poi Picozzi tenta di riaprire i giochi con la ventesima marcatura personale. Nel finale l’Olympia sfiora un clamoroso pareggio, ma il palo nega a Tizzani di esultare. Sabato santo al ‘Civitelle’ arriva il Termoli ormai ad un passo dal ritorno in serie D.

Le gare di oggi: Aurora Ururi-Altilia Samnium (Lazzerini di Campobasso, Doganieri–Marinelli), Isernia-Castel di Sangro Cep 1953 (Matarese Mic. di Termoli, Palumbi–Azzariti), Polisportiva Gambatesa-Sesto Campano (Piciucco di Campobasso, Palazzo–Battista), Real Guglionesi-Cliternina (Frizza di Perugia, Mainolfi– Colaneri), Termoli 1920-Bojano (Lupinski di Albano Laziale, Griguoli–Farina), Volturnia-Campobasso 1919 (a Cerro al Volturno; Andriambelo di Roma 1, Mazzocco–D’Onofrio).

Le gare di ieri: Campodipietra-Olympia Agnonese 2-1; Venafro-Pietramontecorvino 1-1

La classifica: Termoli 1920 (-1) 66; Olympia Agnonese 61; Isernia, Campodipietra 60; Venafro 49; Sesto Campano 44; Real Guglionesi e Pietramontecorvino 35; Aurora Ururi 34; Bojano 32; Gambatesa 25; Cliternina, Campobasso 1919 22; Castel di Sangro 19; Volturnia 15; Altilia Samnium (-2) 1.