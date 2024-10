Edilizia scolastica, il plesso per l’infanzia ‘Marinelli’ si dota di una palestra

La scuola dell’infanzia “F. A. Marinelli” si rinnova con una nuova palestra, un progetto che risponde alla crescente necessità di spazi dedicati all’attività fisica per gli studenti più giovani. Il nuovo ambiente sportivo è stato realizzato trasformando due aule mediante l’abbattimento di una parete, ottenendo così uno spazio adeguato per attività motorie e ludiche all’interno della scuola. Questa iniziativa arriva in un momento significativo, in concomitanza con il ritorno in classe degli alunni delle scuole elementari del rione Maiella, fissato per lunedì 4 novembre. I bambini, fino ad ora ospitati presso il liceo scientifico “Giovanni Paolo I” a causa dei lavori di consolidamento strutturale del vecchio edificio scolastico, potranno finalmente ritornare nel proprio quartiere, usufruendo di un ambiente più moderno e funzionale.

La nuova palestra non è solo frutto di un’iniziativa comunale, ma anche di un importante bando nazionale promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani, in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute Spa, in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tale progetto, destinato a realizzare spazi innovativi per l’attività fisica nelle scuole primarie e secondarie di I grado, ha premiato il Comune di Agnone, inserendolo tra i vincitori. Il risultato riflette la forte volontà dell’amministrazione di valorizzare e adattare gli edifici scolastici per rispondere alle esigenze di un’educazione che valorizzi la salute e il benessere fisico.

L’accesso alla palestra sarà esteso anche agli studenti delle scuole medie della “Giuseppe Nicola D’Agnillo”, grazie a una porta d’accesso che collegherà in modo diretto i due istituti. Questa soluzione, oltre a risolvere le difficoltà logistiche degli studenti della scuola media – che fino ad oggi erano costretti a svolgere le lezioni di educazione fisica all’aperto o presso il liceo Scientifico – rappresenta un importante passo avanti nell’offerta educativa della città. La collaborazione tra i due istituti permetterà infatti agli alunni di svolgere attività fisica in modo continuativo e sicuro, valorizzando lo spazio disponibile.

L’iniziativa ha richiesto una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e la dirigente scolastica Maria Rosaria Vecchiarelli, che ha lavorato insieme agli uffici per trasformare questa necessità in realtà. Per la scuola media “Giuseppe Nicola D’Agnillo,” la mancanza di una palestra era una questione che negli anni ha sollevato diverse polemiche, vista l’importanza attribuita all’attività fisica per il corretto sviluppo degli studenti. La nuova palestra, seppure di dimensioni contenute rispetto a quelle di una struttura sportiva canonica, rappresenta una conquista importante, un segnale di attenzione verso la qualità degli ambienti scolastici e la salute degli studenti.

L’intervento rappresenta quindi un passo significativo per l’educazione e la crescita dei giovani di Agnone, migliorando l’accessibilità e la fruizione di spazi sicuri e attrezzati, oltre a consolidare un’offerta scolastica inclusiva che, anche se con risorse limitate, risponde alle esigenze della comunità scolastica. Come spesso si dice, “meglio di niente”, e in questo caso il risultato è una piccola ma importante vittoria per la comunità di Agnone, che potrà vedere i propri ragazzi crescere e apprendere in un ambiente sempre più attento al loro benessere.

Cosa prevede il progetto

Entrando nel merito dell’allestimento della nuova palestra sarà previsto il posizionamento di pavimenti multi-sport; l’installazione di porte e reti multifunzionali; la messa in sicurezza degli spazi; la fornitura di attrezzature specifiche per diverse discipline sportive.Tutto realizzato seguendo un layout uniforme e riconoscibile, progettato per adattarsi agli spazi disponibili in ciascuna scuola.

Oltre 1000 le scuole che su scala nazionale hanno presentato domanda per partecipare al progetto, dimostrando un forte interesse per l’adeguamento degli spazi dedicati all’attività fisica. In totale, 76 scuole sono state selezionate per ricevere un finanziamento di 2,2 milioni di euro. Tra queste, ci sono 74 istituti statali e 2 paritari, comprendenti 48 scuole primarie e 28 scuole secondarie di primo grado.

Gli spazi attrezzati non solo serviranno gli studenti durante l’orario scolastico, ma saranno disponibili anche per le comunità locali in orario extra-scolastico, grazie a collaborazioni con associazioni sportive del territorio. Il principale obiettivo è migliorare le strutture scolastiche in situazioni di maggiore difficoltà, assicurando che gli spazi disponibili siano adeguati per l’attività fisica. I criteri di selezione hanno tenuto conto di vari fattori, tra cui l’assenza di aree sportive e la situazione socio-economica del Comune.