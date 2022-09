Elezioni, la Bbc racconta Caterina Cerroni: “Chiudo la campagna elettorale nel mio paese”

“Sono orgogliosa di comunicare che chiuderò la mia campagna elettorale per le politiche ad Agnone, mercoledì 21 settembre alle ore 21”.

Caterina Cerroni, segretaria nazionale dei Giovani Democratici e capolista per il Partito Democratico alla Camera in Molise, ha così deciso di chiudere la sua campagna elettorale ad Agnone, la sua città. L’appuntamento è in Piazza del Plebiscito con un evento che sarà introdotto dall’artista agnonese “Catele” mentre a seguire, il comizio pubblico che vedrà la partecipazione anche degli altri candidati Partito democratico. L’evento di chiusura terminerà con il concerto degli “Acustic Julia Trio” a partire dalle 22. “Ho iniziato e chiuderò questa mia avventura ad Agnone – conclude Cerroni – a testimonianza del mio impegno a rilanciare la regione Molise nei prossimi anni”.

Nel frattempo, questa mattina, la Cerroni è stata seguita dalla telecamere e gli operatori della Bbc, la più antica emittente televisiva al mondo con sede a Westminster (Londra) che ha inteso raccontare la giornata tipo di una giovane candidata italiana alle elezioni politiche del 25 settembre.