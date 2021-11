Elezioni Provincia, Menna e il Pd dimenticano l’Alto Vastese sin dalle candidature

Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 10, presso la Sala consiliare della Provincia di Chieti in corso Marrucino, il candidato alla Presidenza della Provincia di Chieti, Francesco Menna, terrà una conferenza stampa di presentazione della candidatura a Presidente della Provincia e delle due liste a suo sostegno: “Insieme per la Provincia” e “Provincia Verde“. Dieci le donne e quattordici gli uomini che affiancano il candidato Presidente Francesco Menna in una coalizione ampia che vede al suo interno il centrosinistra, il M5S e il mondo civico.

«Ho accettato con grande onore, orgoglio e spirito di servizio questa sfida che il Partito Democratico e il centrosinistra, mi hanno proposto», dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna e candidato Presidente della Provincia di Chieti alle prossime elezioni che si svolgeranno il 18 Dicembre 2021.

«Sono pronto, come ho sempre fatto e come tuttora faccio anche nella vita amministrativa della città che ho avuto l’onore e l’onere di guidare, a lavorare sodo, e metterò a disposizione per la Provincia di Chieti, la mia esperienza di sindaco. Ho raccolto, e accolto con soddisfazione, la disponibilità di persone capaci e disposte ad affiancarmi con entusiasmo, pronte anche loro a lavorare accanto a me con spirito di servizio. Tutto ciò mi inorgoglisce», prosegue il candidato Menna che sottolinea come siano tante le questioni da portare avanti e risolvere.

«Sanità, infrastrutture, crisi idrica, manutenzione delle scuole e delle strade, riduzione dei divari tra realtà costiere e montane».

Queste le sfide e le problematiche che affronterà Menna e sottolinea che si dice «pronto a raccogliere, attraverso l’ascolto, il dialogo ed il confronto, le istanze dei cittadini e dei miei colleghi sindaci e le porterò, qualora necessario, ai tavoli ragionali e di Governo. Dialogherò pertanto con tutti gli esponenti politici di maggioranza e di opposizione perché lavorare in sinergia, senza appartenenze politiche o partitiche, ritengo sia la strada migliore per risolvere i problemi che sarò e saremo chiamato ad affrontare. Tanto dunque c’è ancora da fare e come Provincia di Chieti ci attendono importanti scelte strategiche per il futuro della stessa. Il Pnnr è la prima grande sfida che dobbiamo avere la forza e la capacità di affrontare e vincere. Io sono pronto a farlo – conclude Menna – con la squadra che mi affiancherà e con i consiglieri di minoranza che saranno eletti. Ho sempre anteposto il bene comune e le cose da fare agli schieramenti politici di appartenenza. Lo farò anche adesso».

Queste le due liste a sostegno del candidato Presidente della Provincia di Chieti:

Insieme per la Provincia – Chieti:

Filippo Di Giovanni (consigliere comunali di Chieti)

Silvia Di Pasquale (consigliere comunali di Chieti)

Angelo Radica (sindaco di Tollo)

Davide Caporale (consiglieri comunali di Lanciano)

Sergio Furia (consiglieri comunali di Lanciano)

Gabriella Corrado (consigliere comunale di Francavilla)

Carlo Moro (vicesindaco di Lentella)

Alessandro La Verghetta (consigliere comunale di Vasto)

Massimo Tiberini (sindaco di Casoli)

Ilaria Catalano (consigliere comunale di Guilmi)

Luana Spalletta (consigliera comunale Palmoli)

Pamela Luciani (consigliera comunale di Fossacesia)

Provincia Verde:

Artusco Scopino (sindaco di Motelapiano)

Valentina Ambrosini (consigliere comunale di Monteferrante)

Simone Amoroso (consigliere comunale di Rapino)

Roberta Di Sebastiano (consigliera comunale di Civitella Messer Raimondo)

Giovanni Di Stefano (consigliere di Fresagrandinaria)

Giorgio Farina (consigliere comunale di Atessa)

Camilla Giampaolo (consigliera comunale di Montebello sul Sangro)

Concettina Giarrocco (consigliere comunale di Colledimezzo)

Nando Marinucci (consigliere comunale di Torrevecchia Teatina)

Valentina Mucciante (consigliere di Casacanditella)

Lucrezio Paolini (consigliere comunale di Giuliano Teatino)

Amedeo Pattara (consigliere comunale di Villa Santa Maria)