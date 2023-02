Emergenza idrica e cambiamenti climatici, il professor Tozzi relaziona in Regione

La seduta della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica che si terrà domani, mercoledì 8 febbraio, all’Aquila, avrà un ospite d’eccezione: in audizione ci sarà il Professor Mario Tozzi, divulgatore scientifico, I Ricercatore del Cnr e noto volto televisivo.

«Il Professor Tozzi – spiega il Presidente della Commissione Sara Marcozzi nella presentazione dell’ordine del giorno – porterà la propria inestimabile competenza ed esperienza in materia di ambiente, di cambiamenti climatici e utilizzo della risorsa idrica da qui al prossimo futuro. Ho ritenuto necessario ascoltare uno dei massimi esperti in materia, in Italia e nel mondo, per completare i lavori della Commissione. Se vogliamo guardare a quello che accadrà nei prossimi anni, stimolando Regione Abruzzo nella ricerca di soluzioni sostenibili per la gestione dell’acqua, dobbiamo programmare oggi tenendo ben presente ciò a cui andremo incontro. Questo vale a maggior ragione per il nostro territorio, tanto ricco di acqua da poter servire un altro Abruzzo ma con un’infrastruttura idrica con picchi di perdite del 70%. Per questo ritengo che, oltre ai lavori del Pnrr per ridurre le perdite con digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti, dobbiamo fare i conti adesso con i grandi cambiamenti climatici. Conclusa l’audizione del Prof. Tozzi, ascolteremo le parole del Dottor. Mario Marzovilla, Commercialista Revisore dei Conti, che illustrerà alla Commissione una relazione sui bilanci delle sei società di gestione del servizio idrico abruzzese», conclude Marcozzi.