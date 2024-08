Emergenza idrica nel Chietino, i sindaci: «Gli operatori turistici rischiano di ricevere disdette»

«La carenza idrica non è più sostenibile e siamo di fronte ad una vera e propria emergenza che si aggrava di giorno in giorno, e che sta provocando gravi, gravissimi danni anche al turismo».

E’ il quadro che traccia il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, a conclusione di un incontro richiesto da alcuni albergatori e operatori turistici della città, che a volte non riescono più a far fronte, nemmeno con l’ausilio delle autoclavi, alla domanda d’acqua dei villeggianti. Gli stessi operatori hanno sollecitato la Sasi a trovare una soluzione urgente.

«A questo punto è necessario un intervento della Regione e dell’Ersi (l’Ente regionale per il sistema idrico integrato abruzzese), per conoscere come potranno intervenire, perché, come al solito, noi sindaci siamo in prima fila e quotidianamente messi dinanzi alle lamentele e alle giuste richieste di chi opera nel settore dell’accoglienza e degli esercizi commerciali (bar, ristoranti attività balneari) dei cittadini, di quanti lavorano in agricoltura. E’ questa la realtà di fronte alla quale ci troviamo e, purtroppo, non siamo in grado di dare risposte concrete. Occorre mettere subito in cantiere tutto quel che è indispensabile per porre rimedio a una carenza idrica che si trascina avanti da troppo tempo e che quest’anno ha toccato l’apice. Stiamo applicando tutte le misure per vigilare sull’uso corretto dell’acqua emanate dopo la riunione che si è tenuta giorni addietro in Prefettura di Chieti, con la partecipazione dell’Aca e della Sasi, ma non basta. Ne approfitto dell’occasione per rivolgere il ringraziamento al Prefetto di Chieti per la sua costante presenza nel cercare la soluzione ai problemi che riguardano il territorio della nostra provincia. Gli operatori turistici rischiano di ricevere disdette e per loro è un’ulteriore perdita in una stagione che nello scorso luglio è stata al di sotto delle aspettative. Fossacesia, come tante altre località , vive anche di turismo, che offre lavoro a tanti, soprattutto giovani».

Di Giuseppantonio è tornato a ribadire quanto è emerso dall’incontro che la Sasi ha tenuto con i sindaci, nei giorni scorsi a Fossacesia: investimenti urgenti per migliorare e modernizzare le infrastrutture esistenti al fine di garantire una distribuzione più efficiente dell’acqua; l’ottimizzazione delle risorse idriche implementando tecnologie per ridurre gli sprechi d’acqua e migliorare l’efficienza del sistema idrico; le campagne di sensibilizzazione per educare sia i residenti che i turisti sull’importanza del risparmio idrico e su come tutti possiamo contribuire.