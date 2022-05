Eroina e hashish a bordo dell’auto, segnalati tre assuntori del Chietino

Tra Pollutri, Villalfonsina e Casalbordino i carabinieri della stazione di quest’ultimo comune hanno segnalato alla prefettura di Chieti tre persone trovate in possesso di stupefacenti per uso personale di cui due di eroina ed una di hashish. A due di questi, che si trovavano anche alla guida delle loro autovetture, è stata ritirata anche la patente di guida. Un dato significativo è quello di ben due sequestri di eroina che conferma come il particolare stupefacente stia facendo progressivo ritorno tra gli assuntori di droghe cd. _pesanti_ anche in piccole realtà di paese…

