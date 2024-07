Eroina, hashish e marijuana: due extracomunitari denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti

Intensificate nell’ultima settimana le attività ed i controlli da parte della Compagnia Carabinieri di Campobasso, del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Stazione di Campobasso e con l’ausilio di unità cinofila proveniente da Chieti, in risposta ai fenomeni criminosi di maggiore allarme sociale per i quali sono state raccolte numerose segnalazioni da parte dei cittadini del centro urbano.

L’azione dei Carabinieri è stata concentrata sul controllo di cittadini extracomunitari con particolare riferimento ad alcuni centri di accoglienza per stranieri esistenti sul territorio cittadino, al controllo dei luoghi maggiormente frequentati da giovani ove negli ultimi periodi sono stati registrati episodi di violenza, al contrasto degli episodi di furti in abitazione e negli edifici pubblici, alle attività di contrasto e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Attraverso i mirati servizi si è proceduto al controllo di 54 cittadini extracomunitari le cui dimore sono state passate al setaccio con l’ausilio di cani antidroga del Nucleo CC Cinofili di Chieti che hanno consentito il rinvenimento di alcune dosi di eroina, hashish e marijuana. Due i soggetti extracomunitari deferiti alla Procura della Repubblica per il reato di cessione di sostanze stupefacenti mentre quattro sono state le persone segnalate al Prefetto di Campobasso per detenzione ad uso personale di droga.

I controlli hanno consentito inoltre l’identificazione di un minorenne extracomunitario allontanatosi illegalmente da un centro di permanenza del sud Italia, ricollocato in struttura di accoglienza dedicata ai minori. Numerose le persone controllate in diversi luoghi di aggregazione di giovani, in particolare nei pressi dello Stadio Vecchio Romagnoli, di Villa Flora e del complesso “Città nella Città”.

Individuati cinque giovani che hanno preso parte ad una rissa nel centro storico ed un minorenne che aveva sottratto con violenza del denaro nei confronti di un coetaneo. Avanzata anche una proposta di DASPO Urbano con divieto di avvicinamento e di stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi

pubblici ubicati nella zona del centro storico. Inoltre, due persone sono state denunciate per furti di materiale metallico perpetrato in edificio pubblico.