Eroina, hashish e marjuana pronte allo spaccio: scattano le manette per un 36enne

Le attività antidroga messe in campo dai Carabinieri nell’ambito della provincia contribuiscono ad arginare il fenomeno del traffico degli stupefacenti. Nei giorni scorsi nella località montana di Roccaraso (AQ) i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 36enne trovato in possesso di droga per oltre 15 grammi tra eroina, hashish e marjuana, pronta allo spaccio.

Il giovane è stato fermato durante i controlli predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Castel di Sangro su tutto il territorio di competenza nell’alta Val di Sangro.

L’atteggiamento sospetto del controllato, nonostante fosse incensurato, ha indotto i militari a eseguire una perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Al termine è stato rinvenuto e sequestrato lo stupefacente di tipo eroina per circa 12 grammi e ulteriori tre grammi tra hashish e marjuana. Sequestrati anche bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio della droga.

Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Sulmona, avvisato delle operazioni in atto, ha disposto gli arresti domiciliari per il 36enne, richiedendo poi la convalida dell’arresto disposta dal GIP dello stesso Tribunale che ha mantenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari.