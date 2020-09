Esce di strada e si ribalta, auto abbandonata a Staffoli: sul posto i Carabinieri

Un equipaggio del Nucleo operativo radiomobile della compagnia Carabinieri di Agnone è intervenuta, pochi minuti dopo le ore 20, in prossimità di Staffoli per un incidente stradale.

Un’automobile, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi. Non sembrano essere stati coinvolti altri mezzi in transito. Il veicolo è stato abbandonato dal guidatore, evidentemente uscito illeso dall’incidente e lasciato con lo sportello aperto. Sul posto anche un carro attrezzi per la rimozione del veicolo.