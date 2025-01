Esche avvelenate nell’area contigua del Pnalm: trovate volpi e cani morti, indagini in corso

Nei giorni scorsi, il Servizio di Sorveglianza del Parco ha ricevuto da cittadini locali, la segnalazione relativa alla presenza di alcuni animali morti in località Valle Canari del Comune di Settefrati (FR), in Area Contigua del Parco. Immediatamente è intervenuto il personale del Nucleo Cinofilo Antiveleno del Parco, unitamente a Guardiaparco dell’Ambito Valcomino e 2 Guardiaparco della Riserva di Posta Fibreno.



A seguito dell’ispezione sono state rinvenute, recuperate e successivamente sottoposte a sequestro, per sospetto avvelenamento, due carcasse di volpi adulte femmine e una carcassa di cane (setter inglese femmina di un anno). Il tutto è stato consegnato alla ASL di Frosinone, competente per territorio, per gli esami di laboratorio, necessari per accertare le cause della morte degli animali rinvenuti.



Nei due giorni successivi (5 e 6 gennaio) sono state eseguite altre perlustrazioni da parte del Nucleo Cinofilo Antiveleno del PNALM e dai GP dell’ambito Valcomino, fortunatamente con esito negativo.

Nella zona in oggetto, purtroppo, anche negli anni scorsi si sono verificati altri casi di avvelenamento che hanno coinvolto sia esemplari della fauna, sia cani da caccia e da guardiania.

Il Comune di Settefrati, con l’ordinanza n°1 del 7 gennaio 2025 vieta ogni attività nell’area circostante i ritrovamenti degli animali. «Ci sono “abitudini” nefaste e incivili che proprio non si riesce a debellare. – commentano dal Pnalm – L’avvelenamento, se confermato dagli esami di laboratorio, purtroppo è una di queste e dimostra quanto poca consapevolezza e rispetto c’è nei confronti degli animali, selvatici e domestici».