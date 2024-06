Escursionista infortunata in quota, tratta in salvo da Soccorso alpino e Guardia di Finanza

Il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato impegnato in un intervento a quota 2500mt per il recupero di un’escursionista infortunatasi in zona fontanile di Sella d’Acquaviva, sulla Maiella. La centrale operativa 118 Chieti – Pescara, una volta ricevuto l’allerta dal Numero Unico di Emergenza 112, ha subito provato ad inviare sul posto l’elisoccorso di stanza a Pescara, il quale non è riuscito però a verricellare l’equipe a causa delle fitte nuvole basse. Contestualmente, la stessa centrale operativa ha richiesto l’attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e SAGF – soccorso alpino Guardia di Finanza, per raggiungere la donna via terra. Una volta arrivati sul posto, i sanitari hanno stabilizzato la paziente ed è iniziata la lunga discesa con barella portantina, conclusasi dopo cinque ore dal momento della partenza delle squadre.

Correlati