Eures: attiva piattaforma on line per offerte di lavoro in Belgio

(REGFLASH) Pescara, 7 ott. – Ci sono opportunità di lavoro nella regione della Fiandre in Belgio. Eures Fiandre, in collaborazione con Eures Abruzzo, organizza un’attività di reclutamento, con giornata informativa fissata giovedì 10 ottobre, alla ricerca di figure professionali di diversa natura, disposte a trasferirsi nella regione della Fiandre per un’esperienza di lavoro. Per raccogliere la disponibilità di giovani e disoccupati Eures Fiandre ha predisposto una piattaforma sulla quale gli interessati devono iscriversi, all’indirizzo: https://europeanjobdays.eu/en/event/work-flanders-match-made-europe-event.

Una volta entrati nella piattaforma, è possibile consultare le diverse offerte di lavoro e candidarsi per un colloquio on line. Il programma predisposto da Eures Fiandre e Eures Abruzzo prevede che il 10 ottobre è prevista una diretta streaming su come vivere e lavorare nella Fiandre. Saranno illustrate le normative belghe in materia di benefici finanziari e lavoro e previdenza. In sostanza, la diretta streaming del 10 ottobre, che si terrà di due orari diversi (10-12 e 13:30-15:30), offre un quadro generale sulle modalità di lavoro in Belgio e non riguarda le singole posizioni lavorative che sono presenti nella piattaforma.

Una volta che si è presentata candidatura per una posizione lavorativa, il datore di lavoro interessato provvederà ad invitare il candidato ad un primo colloquio on line. Successivamente, potrebbe essere richiesto un secondo colloquio che potrebbe essere svolto “in presenza”, a seconda delle esigenze del datore di lavoro. È importante sottolineare che la data del 10 ottobre riguarda solo la diretta streaming, per cui le candidature alle posizioni lavorative possono essere presentate anche dopo questa data. Possono iscriversi alla piattaforma i cittadini dei paesi UE con età superiore a 18 anni e residenti in uno dei paesi UE + Norvegia e Islanda e i cittadini di paesi terzi con età superiore a 18 anni e con permesso di soggiorno UE.