Europee, Vannacci opta per il seggio del Nord-Ovest e Aldo Patricello torna a Bruxelles per la quinta volta

Per la quinta volta Aldo Patriciello (Lega Nord) torna a Bruxelles nelle vesti di europarlamentare. A consentire l’accesso all’eurocamera del politico venafrano la decisione del generale Roberto Vannacci, eletto in tutte le circoscrizioni che ha optato per il seggio del Nord-Ovest dove ha raccolto 186.966 preferenze con la Lega Nord. Resta fuori Angelo Ciocca secondo eletto nella circoscrizione Nord Ovest e uomo vicino a Umberto Bossi, padre fondatore del partito attualemnte guidato dal ministro Matteo Salvini. Nella circoscrizione Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria), Patriciello ha ottenuto 71.556 voti piazzandosi alle spalle di Vannacci (73.424).

“È una gioia immensa e un grande orgoglio rappresentare ancora una volta il nostro sud a Bruxelles -ha dichiarato Patriciello appena appresa la notizia -. Sono felice ed emozionato per questa riconferma: un successo che mi sento di condividere con la mia famiglia, il mio staff e tutti coloro che con passione e affetto sono stati al mio fianco in questa splendida avventura elettorale. Essere parlamentare europeo per la quinta volta consecutiva è un grande onore ma anche una grande responsabilità: darò tutto me stesso per ripagare la fiducia degli elettori ed essere all’altezza dell’enorme consenso raccolto in tutto il Mezzogiorno. Un ringraziamento doveroso va a Matteo Salvini e tutti i candidati della Lega, il cui impegno è stato fondamentale per ridare slancio al partito in tutto il sud. Ora, però, è necessario mettersi subito al lavoro: c’è un’Europa da cambiare e da rimettere sui binari della crescita e dello sviluppo; un’Europa più identitaria e più attenta ai reali problemi dei cittadini” ha concluso il politico molisano.