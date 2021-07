Europei, l’Italia in finale con un portafortuna: il caciocavallo di Agnone

Inquadrature Rai tra i tifosi azzurri a Wembley prima della semifinale con la Spagna, ed ecco che spunta la maglia del Caseificio Di Pasquo di Agnone. Un’istantanea che non passa inosservata in particolare in Molise e ad Agnone, dove risiede l’azienda dei Di Pasquo main sponsor della Calciocavallo F.C. (Forchetta e Coltello). Una iniziativa, quella del Calciocavallo, nata quasi per scherzo da alcuni ragazzi molisani trasferitisi per lavoro in Italia e all’estero che oggi vanta ben sette squadre di calcio in diverse città (Milano, Torino, Roma, Bologna, Pescara, Firenze), tra cui Londra.

I team sono formati in prevalenza da molisani che partecipano a campionati nazionali di calcio a 5-7-8. Oltre al calcio, la mission dell’associazione no – profit è quella di promuovere il territorio e i prodotti della regione che “non esiste”. Nel frattempo si tifa azzurri e chissà che, durante la finalissima di domenica 11 luglio, non si materializzi un vero e proprio caciocavallo dei Di Pasquo, ormai vero portafortuna per i ragazzi di Mancini.