Evade dai domiciliari, trentacinquenne del Vastese nella rete dei Carabinieri

Su disposizione della Procura della Repubblica di Vasto, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, hanno tratto nuovamente in arresto un trentacinquenne residente nel Vastese, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in provincia.

L’uomo, nonostante la misura di cui era destinatario, nei giorni scorsi non veniva rinvenuto nell’abitazione dove stava scontando i domiciliari, nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Archi. Il Gip del Tribunale di Vasto, letta la segnalazione alla Procura della Repubblica, ha pertanto disposto la revoca della misura già in atto sostituendola con quella più afflittiva della custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato di conseguenza trasferito presso la sezione circondariale della Casa lavoro di Vasto.