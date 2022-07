Eventi estivi: blues&wine, Carovilli ‘scalda’ i motori per il 30 luglio

Blues&Wine, torna il 30 luglio l’appuntamento enogastronomico e musicale organizzato dalla Pro Loco ‘Monte Ferrante’. L’evento si terrà in piazza Municipio e largo Palazzo a Carovilli.

Il programma di quest’anno prevede l’inizio della manifestazione alle ore 16,30, in Largo Palazzo, con il seminario dal titolo “Il Vino Naturale” e degustazione guidata dal professor Leonardo Seghetti; alle ore 17,30 seguirà l’apertura dei banchi d’assaggio dei vini naturali di 11 produttori nazionali e internazionali. Tra queste, le abruzzesi AgricolaEstroversa, Vini Cingilia e Azienda Vini Di Cato, la Toscana con Podere Anima Mundi, il Lazio con Agricola Fra i Monti e Il Vecchio Poggio, giungere fino alla Campania con Aia delle Monache e Cantine Tempere e Basilicata con Camerlengo. Non mancherà il Molise con la presenza di AgricolaVinica e, dalla Slovenia, il produttore Thomas Stemberger con la sua azienda Vina Stemberger. I banchi d’assaggio resteranno aperti sino alle ore 21,15 e dalle ore 18 sarà possibile assaggiare, presso lo stand gastronomico, le proposte di Street Food Gourmet. Infine, ma non da ultimo, alle 22 spazio alla musica blues in Piazza Municipio con il concerto del cantautore Cesare Blanc, mentre chiuderà l’evento il famoso bluesman internazionale Nick Becattini con la sua Nick Becattini Band.

