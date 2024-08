Fabbrica di turbine eoliche da mille posti di lavoro, firmato l’accordo con una società cinese

Sottoscritto Accordo al Mimit tra il Gruppo Toto e importante società cinese per grande insediamento produttivo in Abruzzo.

«Accolgo con entusiasmo la notizia dell’Accordo sottoscritto al Mimit tra il Gruppo Toto (Renexia) e un’importante società cinese per realizzare in Italia una fabbrica di turbine eoliche. Un progetto all’avanguardia nel percorso di transizione energetica e ambientale, capace di generare oltre mille posti di lavoro diretti e un volume d’affari di centinaia di milioni.



«La Regione è stata protagonista di questo approccio innovativo: ho accompagnato personalmente i vertici del Gruppo Toto dal ministro Urso perché illustrassero i contenuti del progetto, che è stato al centro di uno dei tavoli di lavoro nel recente viaggio in Cina del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni».





«Ora siamo chiamati a un’altra sfida: individuare un sito competitivo per logistica e infrastrutture, che possa ospitare lo stabilimento industriale. Non sarà facile, ma faremo del nostro meglio per provare a portare in Abruzzo questo investimento, che vedrà comunque l’Abruzzo protagonista attraverso una delle sue aziende leader più rappresentative». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.