Fanno effrazione per bere alcol all’interno, danneggiato il centro di educazione ambientale

Nella mattinata di ieri i volontari del WWF Teramo nell’aprire il Centro di Educazione Ambientale “Monti della Laga” a Cortino (TE) nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga hanno trovato una spiacevole sorpresa: il pannello protettivo e il vetro di una finestra del centro distrutti e alcune persone si erano introdotte nell’edificio consumando al suo interno bevande alcoliche e rovistando nelle varie stanze dell’edificio.

I volontari hanno subito avvertito i Carabinieri-Forestali della locale stazione di Cortino che si sono recati sul posto per le verifiche del caso e successivamente è stata presentata una denuncia contro ignoti. È stato informato dell’accaduto anche il sindaco di Cortino, Marco Tiberii.

«Al di là del danno ricevuto, siamo rimasti molto colpiti da questo gesto» ha dichiarato Fausta Filippelli del consiglio direttivo del WWF Teramo. «Il CEA del WWF è presente nel Comune di Cortino da prima che venisse istituito il parco nazionale. Da oltre 30 anni operiamo in queto territorio, prima nella frazione di Elce, dove nella vecchia scuola nacque il primo Centro, e poi nella casa-rifugio dei pastori, un edificio rimasto abbandonato per anni e che abbiamo recuperato grazie al Comune e al contributo dell’Ente Parco. Il nostro è stato il primo CEA della nostra provincia e uno dei primi nel centro-sud d’Italia. Abbiamo ospitato migliaia di bambini, ragazzi e insegnanti in vacanze natura, laboratori didattici, giornate verdi e corsi di formazione. Al CEA sono passati escursionisti, gruppi scout e ricercatori e abbiamo organizzato convegni e incontri pubblici. Questa, come tutte le altre strutture del WWF, è sempre stata a disposizione di qualunque associazione o realtà volesse organizzare iniziative o eventi per la tutela dell’ambiente o la valorizzazione del territorio. Francamente non riusciamo a comprendere cosa possa spingere qualcuno a compiere un gesto così ingiustificabile: chi ha danneggiato il CEA “Monti della Laga” non ha danneggiato un bene del WWF, ma un bene comune di questo territorio».

Il WWF Teramo, in ogni caso, garantisce che domenica prossima il Centro sarà di nuovo aperto: nelle domeniche del 6 e 13 agosto, infatti, il CEA è aperto a tutti e ospita una mostra del WWF Italia su api e impollinatori.