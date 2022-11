Fauna selvatica, il ministro Lollobrigida pronto a superare «la politica dei no e dell’ideologismo»

«Con la risposta all’interrogazione del PD in Aula nel question time di quest’oggi, il Ministro Lollobrigida ha dato una risposta forte, attesa da fin troppo tempo, sulla gestione e contenimento della fauna selvatica. La politica dei no e dell’ideologismo a tutti i costi hanno tenuto in ostaggio per anni il nostro Paese, determinando una situazione ormai al limite del sostenibile. Giusto che finalmente si parli di piani di contenimento e di riforma della gestione della fauna selvatica già nel collegato della legge di bilancio, a riprova di una volontà concreta di Fratelli d’Italia di trovare una soluzione al problema».

Lo dichiara in una nota l’On. Maria Cristina Caretta, vicepresidente della commissione Agricoltura a Montecitorio.