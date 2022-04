Federdistat VVF-Cisal: il segretario generale Barone incontra i vertici di Molise e Campania

E’ stata la città di Benevento, nei giorni scorsi, ad ospitare una riunione tecnica operativa tra i vertici nazionali e locali della Federdistat VVF- Cisal, alla quale ha preso parte anche il segretario generale del sindacato Antonio Barone, già direttore regionale dei Vigili del fuoco del Molise.

L’ingegner Barone ha incontrato i quadri sindacali, i segretari provinciali e regionali della Campania e del Molise, riuniti in clima di vicendevole stima e amicizia, «per discutere delle azioni da intraprendere circa la piattaforma rivendicativa finalizzata allo sviluppo di tutte le componenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

L’appuntamento sindacale ha visto la partecipazione dell’architetto D’Agostino della segreteria nazionale e del segretario regionale della Federdistat-Cisal Campania, Fusco Biagio, del segretario regionale del Molise, Massimiliano Di Carlo, e di tutte le varie rappresentanze a livello provinciale: Renato Bax per Campobasso, Cosimo Liberti per Benevento, Donato Ferrara per Caserta, Gerardo Palazzo per Salerno, Pietro Mele e altri.