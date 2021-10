Fermata unica Sevel, Corallo: «Pendolari costretti a fare chilometri a piedi sotto le intemperie»

Un centinaio di lavoratori pendolari molisani, dipendenti delle aziende che insistono nella zona industriale della val di Sangro, protestano perché l’azienda di trasporto pubblico molisana che li conduce al lavoro effettua una sola fermata presso la sezione montaggio della Sevel. Della questione si è occupato in via ufficiale il sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, che in una nota indirizzata al presidente Toma e all’assessore ai trasporti Pallante, chiede un incontro urgente «anche con una delegazione di operai», per trovare una soluzione ragionevole ed equa.

«Contrariamente a quanto accade ad altri operai molisani delle aziende dell’indotto Sevel, che usufruiscono di fermate presso ogni azienda, i circa cento operai di Trivento, Montenero di Bisaccia, Termoli, Campomarino, Palata, Ururi, Guglionesi, hanno un’unica fermata presso la sezione montaggio della Sevel. – si legge nella nota di Corallo – Questo costituisce notevole disagio in quanto non sono previste fermate agli altri due cancelli Sevel, ovvero Lastratura e Finizione, e addirittura i lavoratori di altre aziende dell’indotto, non essendoci altre fermate, sono costretti a raggiungere i propri posti di lavoro percorrendo a piedi svariati chilometri, con notevoli disagi legati alle condizioni climatiche e ai tempi ristretti di entrata e uscita».