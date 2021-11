Fermati con la refurtiva in auto, tre uomini dell’Est Europa arrestati dai Carabinieri di Agnone (IL VIDEO)

Sono stati intercettati nei pressi della rotatoria di Pescolanciano e non sono sfuggiti agli uomini dell’Arma dislocati sul territorio dal capitano Carlo Alberto Evagelista. Dura e immediata reazione dell’Arma della compagnia Altomolisana ai furti in abitazione che da settimane si registravano ad Agnone e negli altri piccoli centri dell’entroterra. Gli uomini in divisa hanno avviato le indagini sin dai primi colpi. Appostamenti, pedinamenti e intensificazione dei controlli sul territorio che hanno portato, nei giorni scorsi, al fermo di un cittadino di nazionalità albanese, rilasciato dopo un interrogatorio presso la locale caserma per insufficienza di indizi di colpevolezza. Questa sera il dispositivo di sicurezza posto in essere dai Carabinieri ha dato i suoi frutti. Un veicolo, con a bordo tre uomini dell’Est Europa, è stato intercettato da una pattuglia nei pressi della rotatoria di Pescolanciano, poco dopo le ore 20,30. La dinamica non è ancora chiara, ma dalle prime indiscrezioni pare che i ladri abbiano anche tentato una fuga vistisi braccati dagli uomini dell’Arma. I militari li hanno bloccati e dentro l’autovettura hanno rinvenuto anche della refurtiva, provento di furti precedenti messi a segno in Alto Molise. I tre sono stati portati in caserma per le incombenze del caso.

