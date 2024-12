Fermo al semaforo, furgone in fiamme: intervento dei Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi una squadra di Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta con due automezzi, ossia un’autopompa-serbatoio e un fuoristrada con modulo antincendio, nei pressi di Riccia (CB) per un incendio furgone alimentato a gasolio.

Il proprietario dell’autoveicolo fermo al semaforo per i lavori in corso, vedendo uscire fumo dal vano motore è riuscito a spostare il mezzo in una posizione più sicura, in attesa dell’ arrivo dei Vigili del Fuoco. Dopo un primo intervento di contenimento dell’incendio svolto da un vigile del fuoco libero dal servizio utilizzando un estintore reperito sul posto, l’incendio è stato spento dalla squadra dei vigili del fuoco nel frattempo giunta sul luogo.

Per lo spegnimento delle fiamme, che avevano interessato circa la metà del veicolo, si è reso necessario indossare gli autorespiratori per proteggersi dai fumi e gas sviluppati e utilizzare i naspi in dotazione agli automezzi; tali naspi, grazie al getto di acqua ad alta pressione con elevate capacità di raffreddamento, hanno consentito la definitiva estinzione dell’incendio. Successivamente, il personale intervenuto ha provveduto a mettere in sicurezza l’automezzo e l’area circostante.