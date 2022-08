Ferragosto: Damilano, Vianello e Coletta ‘scelgono’ Agnone e l’alto Molise

Marco Damilano, Edoardo Vianello e Stefano Coletta, scelgono Agnone e l’alto Molise per trascorrere ore in relax nelle giornate di ferragosto. L’ex direttore de l’Espresso, il noto cantante e il direttore di Rai Uno sono stati avvistati in queste ore nell’Atene del Sannio. In particolare, Damilano ha trascorso ieri l’intera giornata tra le viuzze del centro storico tra un aperitivo serale al Caffè Letterario e una visita nella bottega del rame dei D’Aloise. Edorado Vianello, tornato alla ribalta con il tormentone estivo ‘Il Capello biondo’, alla vigilia del 15 agosto ha scelto il caseificio della famiglia Di Nucci, mentre Stefano Coletta, baciato da Amadeus durante l’ultimo festival di Sanremo, si è intrattenuto nella millenaria fonderia dei Marinelli dove ha toccato con mano l’arte dei maestri artigiani conosciuti e apprezzati in tutto il mondo per la produzione di campane. Ma sono migliaia i turisti e gli emigranti che stanno assalendo i centri delle aree interne della provincia di Isernia. Sold-out ristoranti, agriturismi e hotel per quella che rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno per gli operatori turistici dopo due anni di pandemia.

