Ferragosto, il maestro pasticciere Gerri Labbate dona gelati gratis ai meno fortunati

E’ risaputo che a Ferragosto (così come nelle altre grandi feste di Natale e di Pasqua) c’è una parte della nostra popolazione che non può festeggiare né distrarsi né divertirsi come tutti gli altri. Perciò, come segno di solidarietà, su proposta di Domenico Lanciano, responsabile dell’Università delle Generazioni di Agnone del Molise, il pasticcere Gerri Labbate regalerà il “Gelato di ferragosto” alle persone più fragili.

Si tratta in particolare delle persone sole, specialmente anziane, e di coloro i quali vivono protetti nelle case-famiglia del territorio comunale. Inoltre, sempre su proposta di Lanciano, il maestro Gerri offre il “gelato di ferragosto” a quei coniugi che dimostrino (con un certificato anagrafico) di essere sposati da oltre quarant’anni, anche se provenienti da altri Comuni.

Così, il pasticcere agnonese vuole trasformare il Ferragosto pure nella giornata della “longevità dell’Amore”, oltre che della solidarietà e dei buoni sentimenti. Questa prima edizione 2024 verrà realizzata con la collaborazione dell’Università delle Generazioni e per il “Ferragosto della solidarietà 2025” Gerri spera di coinvolgere anche le istituzioni locali ed altre associazioni di volontariato. E, visti i cambiamenti climatici, lo scopo principale è quello di far diventare Agnone “Capitale del gelato solidale e dell’Amore” tutto l’anno.