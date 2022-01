Festa danzante in un circolo del Vastese, interviene la Polizia: sanzionato il presidente

Serata danzante con orchestra, Polizia irrompe in un circolo privato di Vasto e scattano le sanzioni. Un locale di Vasto, inquadrato giuridicamente come circolo privato, ha organizzato, nei giorni scorsi, una serata danzante, con tanto di pubblicità sui social che invitava ad una partecipazione massiccia nonostante le normative vigenti prevedano la sospensione delle sale da ballo e discoteche fino a tutto gennaio. Tutti i presenti avevano pagato un biglietto di ingresso con contestuale tesseramento al circolo. Il persona della Polizia di Vasto ha disposto la chiusura del circolo per cinque giorni, mentre il presidente del circolo è stato sanzionato per violazione delle norme anti contagio. Sono in votdo ulteriori accertamenti al termine dei quali potranno essere contestate sanzioni amministrative per cinquemila euro nei confronti dei tesserati presenti all’atto del controllo.

