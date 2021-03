Fiamme in località Filara, in azione i Vigili del fuoco di Agnone

Una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone si è portata in località Filara, nei pressi del vecchio ponte Sente, al confine tra i territori comunali di Belmonte del Sannio e Castiglione Messer Marino, per intervenire su un incendio che dalla tarda mattinata tra bruciando un costone. Sul posto era intervenuta, in precedenza, una squadra della Protezione civile da Castiglione Messer Marino.

