Fiamme sulla carreggiata tra Carpineto e Casalanguida, Vigili del fuoco in azione

Fiamme fin sulla carreggiata tra Casalanguida e Carpineto Sinello, Vigili del fuoco costretti ad intervenire per spegnere il rogo e consentire il normale deflusso della circolazione stradale. Un incendio è divampato poche ore fa, per cause in fase di accertamento da parte delle autorità, a confine tra i territori comunali di Casalanguida e Carpineto Sinello. Alimentato dal vento il rogo si è diretto verso la strada di collegamento tra i due centri con le fiamme che hanno raggiunto anche la carreggiata. In azione i Vigili del fuoco.

