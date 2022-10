Figc Molise: corso per gli istruttori che operano nell’attività di base

Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise, guidato dal coordinatore federale regionale Gianfranco Piano, sta organizzando un corso informativo rivolto ad istruttori che operano nell’attività di base e giovanile delle società affiliate alla FIGC, riconosciute come Club di 1°, 2° e 3° Livello. Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di 18 ore, si svolgerà in modalità mista, con incontri online e sul campo, ed avrà inizio il giorno 28/10/2022 alle ore 18.30. Il termine del corso è previsto il giorno 17/12/2022.

Il corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori Dilettanti Regionali o eventuali corsi similari indetti dal Settore Tecnico.

Al corso svolto in presenza verranno ammessi a partecipare i primi 40 aspiranti corsisti, che invieranno all’indirizzo mail del Coordinamento Regionale del Settore Giovanile base.molisesgs@figc.it e Scolastico la domanda di iscrizione al corso utilizzando il modulo allegato entro e non oltre il 22/10/2022. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del calcio a 5 del Settore Giovanile e Scolastico del Molise Massimiliano Matticoli all’indirizzo mail c5.molisesgs@figc.it.